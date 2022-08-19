Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini söyleyen Yıldırım Kaya, CHP liderini bu defa Hacı Bektaş-ı Veli'ye benzetti!

CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Hacı Bektaş-ı Veli gibi, kemale ermiş biri" ifadelerini kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Geçtiğimiz aylarda CHP'li vekil Yıldırım Kaya, başörtüsüne "Bir metrekarelik bez parçası" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini savunmuş, ülkede deprem etkisi yaratmıştı. "Genel başkanımızın bir huyu var 'Bu konuyu ben yaptım' diye anlatmıyor. Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulunan Kaya, bu defa CHP liderini Hacı Bektaş-ı Veli'ye benzetti.

Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini söyleyen Yıldırım Kaya, CHP liderini bu defa Hacı Bektaş-ı Veli'ye benzetti!

"HACI BEKTAŞ-I VELİ GİBİ KEMALE ERMİŞ BİRİ"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, partisinin genel başkanının 2023 yılındaki seçimlerdeki adaylığını, Hacı Bektaş-ı Veli benzetmesiyle duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini söyleyen Yıldırım Kaya, CHP liderini bu defa Hacı Bektaş-ı Veli'ye benzetti!

Kılıçdaroğlu'ndan 'aslan' diyerek bahseden Kaya, "Benim gönlümde yatan aslan belli. Tıpkı Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli gibi, aslan ve ceylanı kucağında tutacak bir isme ihtiyaç var." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini söyleyen Yıldırım Kaya, CHP liderini bu defa Hacı Bektaş-ı Veli'ye benzetti!

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