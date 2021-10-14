Coşkun Özmol kimdir? | Çocuklar Duymasın'ın çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un babası neden öldü?Çaycı Hüseyin öldü iddiaları ile sık sık gündem oluyordu! Çocuklar Duymasın'ın çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol acı haberi duyurdu'Siyasi cinayetler' tartışması sürüyor! Çarpıcı açıklama: Hiç kimse oy için bu lafı kullanmamalıAgitato ne demek, TDK'ya göre Agitato kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Süper Loto sonuçları 14 Ekim 2021 Perşembe | 14.10.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Akıneri isminin anlamı nedir, Akıneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?14 Ekim 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Goncafem isminin anlamı nedir, Goncafem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Enginel isminin anlamı nedir, Enginel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dinçer isminin anlamı nedir, Dinçer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. 'Siyasi cinayetler' tartışması sürüyor! Çarpıcı açıklama: Hiç kimse oy için bu lafı kullanmamalı

'Siyasi cinayetler' tartışması sürüyor! Çarpıcı açıklama: Hiç kimse oy için bu lafı kullanmamalı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamasına ilişkin "Hiç kimse oy almak için oy avcılığı için asla ve asla 'siyasi cinayetler' lafını kullanmamalıdır. Bu laf, demokrasi için gerçekten son derece üzüntü vericidir" ifadelerini kullandı.

'Siyasi cinayetler' tartışması sürüyor! Çarpıcı açıklama: Hiç kimse oy için bu lafı kullanmamalı

Türkiye Değişim Partisi  Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çankırı'da açıklamalarda bulundu. Partisinin sağcı, solcu bir parti olmadığını söyleyen Sarıgül, siyasi cinayetler işlenebileceği iddialarına ilişkin de konuştu.

Sarıgül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde 'siyasi cinayetler' ve 'siyasi kavgalar olacağından' bahsediliyor. En kızdığımız rakiplerimiz bile olsa TDP olarak hiç kimseye düşüncelerinden dolayı kaba kuvvet uygulanmasını asla kabul etmeyiz. Kim olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun TDP, 'siyasette silahlar gitmeli barış gelmeli' diyen bir siyasi partidir. Biz ülkemizi, barışa barışa büyüteceğiz.

-Siyasi cinayetler tartışması sürüyor! Çarpıcı açıklama: Hiç kimse oy için bu lafı kullanmamalı

"BU LAF DEMOKRASİ İÇİN SON DERECE ÜZÜNTÜ VERİCİDİR"

Hiç kimse oy almak için oy avcılığı için asla ve asla 'siyasi cinayetler' lafını kullanmamalıdır. Bu laf, demokrasi için gerçekten son derece üzüntü vericidir. Bu kelimelerin konuşulması, bizi gerçekten üzer. Türkiye'nin ve dünyanın her noktasında silahlar gitmeli ve barış gelmeli. Siyaset kavgayla dövüşle değil sevgiyle yapılmalı. TDP olarak kinle nefretle hiçbir zaman işimiz yok, bizim işimiz sevgiyle. Biz, bütün yurttaşlarımızın gönlüne sevgi tohumları ekecek tek partiyiz."

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "iktidardan gitmemek için her şeyi yapabileceğini" savunarak, "Siyasi cinayetler kaygım var" sözleri tepki çekmişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Siyasi suikastler yapılacağı yönünde bizim de aldığımız duyumlar var" demişti.

Millet İttifak'ından gelen bu sözler oy kaygısı olarak yorumlanmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT