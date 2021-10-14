'Siyasi cinayetler' tartışması sürüyor! Çarpıcı açıklama: Hiç kimse oy için bu lafı kullanmamalı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çankırı'da açıklamalarda bulundu. Partisinin sağcı, solcu bir parti olmadığını söyleyen Sarıgül, siyasi cinayetler işlenebileceği iddialarına ilişkin de konuştu.

Sarıgül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde 'siyasi cinayetler' ve 'siyasi kavgalar olacağından' bahsediliyor. En kızdığımız rakiplerimiz bile olsa TDP olarak hiç kimseye düşüncelerinden dolayı kaba kuvvet uygulanmasını asla kabul etmeyiz. Kim olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun TDP, 'siyasette silahlar gitmeli barış gelmeli' diyen bir siyasi partidir. Biz ülkemizi, barışa barışa büyüteceğiz.

"BU LAF DEMOKRASİ İÇİN SON DERECE ÜZÜNTÜ VERİCİDİR"

Hiç kimse oy almak için oy avcılığı için asla ve asla 'siyasi cinayetler' lafını kullanmamalıdır. Bu laf, demokrasi için gerçekten son derece üzüntü vericidir. Bu kelimelerin konuşulması, bizi gerçekten üzer. Türkiye'nin ve dünyanın her noktasında silahlar gitmeli ve barış gelmeli. Siyaset kavgayla dövüşle değil sevgiyle yapılmalı. TDP olarak kinle nefretle hiçbir zaman işimiz yok, bizim işimiz sevgiyle. Biz, bütün yurttaşlarımızın gönlüne sevgi tohumları ekecek tek partiyiz."

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "iktidardan gitmemek için her şeyi yapabileceğini" savunarak, "Siyasi cinayetler kaygım var" sözleri tepki çekmişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Siyasi suikastler yapılacağı yönünde bizim de aldığımız duyumlar var" demişti.

Millet İttifak'ından gelen bu sözler oy kaygısı olarak yorumlanmıştı.