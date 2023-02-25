Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni bir videolu paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sırasında masada bulunan bir kitap izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun açıklama sırasında masanın üzerinin oldukça kalabalık ve dağınık olması üzerine İzleyiciler sosyal medya hesaplarından "Bakın çok çalışıyorum görüntüsü içindir Halbuki,iyi bir liderin masası tertipli düzenlidir. çünki yol gösterir detayda boğulmaz. KK sen ancak trolleri kandır" diye tepki gösterdiler.

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Kılıçdaroğlu 7 dakikalık paylaşımına "Bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir." notunu düştü.

Bu paylaşımı izleyen izleyiciler en çokta masanın üstünde vede en önde gözükür şekilde bulunan Sahife-i Seccadiye adlı dua kitabı ise dikkat çekti.

"SAHİFEİ SECCADİYE" KİTAPIN İÇNDE NELER VAR

"Sahifei Seccadiye" adıyla tanınan bu eser, bir dua kitabıdır. Kitap Hazreti Ali’nin torunu, Hazreti Hüseyin’in oğlu Zeynelabidin Hazretlerine aittir. Bu kitap aynı zamanda İmam Zeynelabidin’in, hayatın maddi ve manevi her cephesiyle ilgili görüş ve kanaatlerini aktarmaktadır.

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Kitapta, Allah ve sıfatları hakkında bilgi, Allah’a karşı hamd ve şükür görevinin yerine getirilmesi, dünyanın mahiyeti, dünya malı ve zenginlik, ibadet hayatı, anne baba ve çocuklara karşı görevler, şeytana karşı tavır, günah ve tövbe, hayat ve ölüme dair bilgiler yer alıyor.