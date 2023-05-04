Kılıçdaroğlu’nun Van mitinginde "Öcalan" sloganı! 2 kişi gözaltına alındı

CHP tarafından 2 Mayıs günü Beşyol Meydanı'nda düzenlenen ve HDP'nin de desteklediği mitingde sık sık "Başkan Selo" sloganları atılırken, bir yandan da Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı.

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Kılıçdaroğlu’nun Van mitinginde "Öcalan" sloganı! 2 kişi gözaltına alındı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP destekli Van mitingine giderken "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlu’nun Van mitinginde "Öcalan" sloganı! 2 kişi gözaltına alındı

KALABALIĞA "ZAFER İŞARETİ" YAPARAK SELAMLAMIŞTI

CHP tarafından 2 Mayıs günü Beşyol Meydanı'nda düzenlenen ve HDP'nin de desteklediği mitingde sık sık "Başkan Selo" sloganları atılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da çıktığı platformda kalabalığı "zafer işareti" yaparak selamlamıştı.

Kılıçdaroğlu’nun Van mitinginde "Öcalan" sloganı! 2 kişi gözaltına alındı

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mitinge giderken "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı atan 2 kişinin görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü. Görüntüler üzerine harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete getirilen şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

KAYNAK: İHA

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