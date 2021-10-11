Kılır ne demek, TDK'ya göre Kılır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kılır ne demek? Kılır TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kılır kelimesi. Peki kılır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kılır nedir, kılır kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KILIR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kılır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kılır kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki (Ammi visnaga)

