Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan rektör atama kararları, 6 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne Mustafa Doğan Karaçoşkun atandı. Peki, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karaçoşkun kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

MUSTAFA DOĞAN KARAÇOŞKUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Yazar, ilahiyat profesörü, akademisyen. 23 Temmuz 1966, Kilis doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Kilis’te, yükseköğrenimini Samsun Ondokuz Mayı Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi’nde, yüksek lisansını yine OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, İmam-Hatip Liseleri Öğrencilerinin Dinî Tutum ve Davranışları tez çalışmasıyla yaptı. Doktorasını Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda Psiko-Sosyal Açıdan İman (Dini İnanç)-Amel (Dini Davranış) İlişkisi tez çalışmasıyla bitirdi.

Karacoşkun, 1986-92 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak imam-hatiplik; 1992-93 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik yaptı. 1993-99’da, İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda araştırma görevliliği; 1999-2007’de, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği ve Yrd. Doç. Dr. unvanıyla Anabilim Dalı Başkanlığı, 2007-09’da, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. unvanıyla öğretim üyeliği; 2009-10’da, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği ve Anabilim Dalı Başkanlığı; 2010-11 Kilis 7 Aralık Üniversitesi M. R. Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü öğretim üyeliği ile Dekan Yardımcılığı; 2013-14’te Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri öğretim üyeliği ve Bölüm Başkanlığı yaptı. Yüksek lisans ve doktora tezleri yönetti.

Evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmektir.

06 Şubat 2021 Tarihli ve 31387 Sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Karar'ları ile tekrar Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörü seçildi.