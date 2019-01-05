Kilis Belediye Başkan adayı Ahmet Nalçacıoğlu kimdir? 31 Mart seçimlerinde, birçok bölgede CHP ile işbirliği yapacak olan İYİ Parti, 7'si il olmak üzere toplam 99 belediye başkan adayını daha açıkladı. Peki İYİ Parti Kilis Belediye Başkan adayı Ahmet Nalçacıoğlu kimdir?

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