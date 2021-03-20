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Kilis'e atılan roketlere cevap geldi! TSK, 20'den fazla terörist hedefi vurdu

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atılan 2 roketin Kilis'e düşüp çokça vatandaşı yaralamasının ardından bugünkü açıklamaya göre yapılan bu saldırıya karşı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedefin imha edilip çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kilis'e atılan roketlere cevap geldi! TSK, 20'den fazla terörist hedefi vurdu

Yapılan açıklamada terör örgütünün Kilis'e attığı roketlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'e düşen roketlerle ilgili "Yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını yine haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG'ye söz konusu saldırının ardından "verilen cevabın" detayları ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, düşen roketlerin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, saldırının gerçekleştiği değerlendirilen noktalara cezalandırma atışları yaptı.

Saldırının yapıldığı yerlerle birlikte Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefler TSK'ya ait ateş destek vasıtalarınca vuruldu. Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarla terör örgütüne ait 20'den fazla hedef imha edildi. Atışlar sonucu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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