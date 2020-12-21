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Kilise'nin Papazı Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kiliseden kovdu!

Dağlık Karabağ'daki yenilgisinin ardından istifası istenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, elini sıkmayan Papaz tarafından taziyede bulunduğu kiliseden atıldı.

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul ettiği Dağlık Karabağ Anlaşmasına imza attıktan sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a tepkiler sürüyor. Ermenistan halkının istifasını istediği Başbakan Paşinyan, Ermeni askerleri için Sisian Aziz Grigor Kilisesi'nde düzenlenen taziyeye katıldı. Paşinyan, mum yaktıktan sonra kilisedeki papaza yaklaştı ve elini sıkmaya çalıştı. Ancak tokalaşmayı reddeden Papaz, Paşinyan'dan kiliseyi terk etmesini istedi. Paşinyan itiraz etmeden kiliseden ayrıldı.

NİKOL PAŞİNYAN, GORUS VE GAFAN'A GİREMEDİ!

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bölgedeki Gorus ve Gafan kentlerini ziyaret etmesi planlanıyordu. Ancak Gorus ve Gafan şehirlerine gidemeyeceğini söyleyen Paşinyan, söz konusu şehirlere düzenlenecek ziyaretin şehir sakinleri tarafından yolların kapatılması nedeniyle gerçekleşmediğini ifade etti.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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