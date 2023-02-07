Kilis'te 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!

Kilis'te okullar tatil mi? 8 Şubat

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." dedi..

"ÖĞRETMENLERİMİZDEN HAYATINI KAYBEDENLER VAR"

Bakan Özer, "İlk depremde okullarda hasar oluşmamıştı ama 2. depremden sonra hasarlar okullarımızda ortaya çıktı. Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 10 ilimize bütçe gönderdik. Tüm bürokratlarımız sahada inceleme yapıyor. Evlerde olan öğretmenlerimizden hayatını kaybedenler var" dedi.