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Kilis'te Göçmen Sağlığı Merkezi'nin faaliyetleri durduruldu

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir iş yeri ile 2 No'lu Göçmen Sağlığı Merkezi'nin faaliyetlerine korona virüs salgını ile mücadele kapsamında salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için geçici olarak ara verildiği bildirildi.

Kilis'te Göçmen Sağlığı Merkezi'nin faaliyetleri durduruldu

Kilis'te, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir iş yeri ile 2 No'lu Göçmen Sağlığı Merkezinin faaliyetlerine geçici olarak ara verildiği bildirildi.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte korona virüs salgını ile mücadele kapsamında salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için çeşitli tedbirlerin alınmaya devam edildiğini bildirdi.

Valilik açıklaması şöyle sürdü, " Salgının yayılma ve hızını kontrol altına alarak ildeki etkisini en düşük seviyede tutabilmek için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun anılan kanunun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca, kent merkezinde faaliyet gösteren 2 No'lu Göçmen Sağlığı Merkezinde korona virüs pozitif vakalarının tespit edilmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle Anılan Kurumun 9 Eylül 2020 tarihinden 22 Eylül 2020 tarihine kadar faaliyetine geçici olarak ara verilmesine, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 104 Sokak 1E, Merkez-Kilis adresinde faaliyet göstermekte olan oto tamir işletmesinde pozitif vakanın tespit edilmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle anılan işletmenin 09 Eylül 2020 tarihinden 22 Eylül 2020 tarihine kadar geçici süreliğine kapatılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullanıldı.



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