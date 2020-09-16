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Kilis’te kaçak göçmen operasyonu

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 10 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu kişilerin olduğu yönündeki ihbarlar üzerine kimlik sorgulaması yaptığı mekanda 10 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlendi.

Kilis’te kaçak göçmen operasyonu

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 10 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde T.B.'nin ikametinde yabancı uyruklu kişilerin olduğu ihbarı üzerine ikamette bulunanların kimlik sorgulamasını yaptı. Sorgulamada, 10 kişinin Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlendi. 10 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İkamet sahibi T.B. gözaltına alındı.



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