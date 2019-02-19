Kilis’te konut satışı azaldı "019 yılı ilk ayında ise Kilis'te 90 konut satıldı."

Kilis'te 2018 yılında 2 bin 368 adet konut satılmasına karşın, 2019 yılı ilk ayında ise Kilis'te 90 konut satıldı.

Kilis'te bir önceki yıla göre konut satışları azaldı. 2017 yılında satışı yapılan konut sayısı 2 bin 437 iken 2018 yılında toplam 2 bin 368 konut satıldı. Kilis, 2018 yılında satılan konut sayısı bakımından tüm iller içinde 71. sırada yer aldı. Türkiye genelinde 2018 yılında satışı yapılan konutun yüzde 0,2'si kadar paya sahip oldu. 2018'de Kilis'te gerçekleşen konut satışının 923'ü ilk satış, bin 445'i ikinci el satış olarak gerçekleşti.