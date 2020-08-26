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  3. Kilis'teki 75 mahallenin 61'inde koronavirüs görüldü

Kilis'teki 75 mahallenin 61'inde koronavirüs görüldü

Türkiye'nin Suriye'ye sınır şehri Kilis'te bulunan toplam 75 mahalleden 61'inde koronavirüs vakasına rastlandığı belirtildi. Şehirde toplam vaka sayısı 1944 olarak açıklanırken 21 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kilis'teki 75 mahallenin 61'inde koronavirüs görüldü

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 75 mahalleden 61'inde korona vakası bulunuyor.

Son bir ayda korona virüsün tavan yaptığı Kilis'te bugüne kadar bin 944 vakaya rastlanırken, 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti. 75 mahallenin bulunduğu Kilis kent merkezinde 61 mahallede korona vakasına rastlanırken, 14 mahallede vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Büyükkütah Mahallesi Muhtarı Şengül Sabuncuoğlu, vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda sürekli uyardıklarını ifade ederek, "Mahalle sakinlerini sürekli korona virüs konusunda uyarıyoruz. İlimizde 75 mahalle bulunuyor. 61'inde korona virüse rastlanırken, mahallemizinde bulunduğu Büyükkütah'ında bulunduğu Abdioymağı, Akpınar, Çaylak, Hacı İlyas, Ketenciler, Nacaroğlu, Nurettin, Osman Gazi, Şıh Ahmet, Şıhlar; Tekye, Tırıklı ile Vaiz Mahallelerinda korona virüs vakası yoktur. Sık sık mahalle sakinlerimizi evlerinde iş yerlerinde ziyaret ederek, korona virüs konusunda uyarıyorum. Herkesi daha duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.

Büyükkütah Mahallesi Muhtarı Şengül Sabuncuoğlu, iş yerleri ile evleri ziyaret ederek korona tedbirlerini anlattıktan sonra maske dağıtıyor.

Berna Akkaya
Editör


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