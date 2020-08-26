Kilis'ten akıl almaz rakam! 75 mahallesinin 61'inde korona var

Türkiye'deki vaka sayılarının son zamanlarda çokça görüldüğü Kilis'in 75 mahallesinin 61'in de pozitif vakaya rastlanması ilçe genelinin tedirgin ediyor. Alınan tedbirlerin üst safhalarda olduğu Kilis'te 14 mahallede de henüz bir vakaya rastlanmadığı açıklandı.

Bugüne kadar bin 944 vakaya rastlanan ve 21 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği Kilis ile ilgili açıklama yapan Büyükkütah Mahallesi Muhtarı Şengül Sabuncuoğlu, vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda sürekli uyardıklarını ifade ederek, “Mahalle sakinlerini sürekli korona virüs konusunda uyarıyoruz. İlimizde 75 mahalle bulunuyor. 61’inde korona virüse rastlanırken, mahallemizinde bulunduğu Büyükkütah’ında bulunduğu Abdioymağı, Akpınar, Çaylak, Hacı İlyas, Ketenciler, Nacaroğlu, Nurettin, Osman Gazi, Şıh Ahmet, Şıhlar; Tekye, Tırıklı ile Vaiz Mahallelerinda korona virüs vakası yoktur.''dedi.

''HERKESİ DUYARLI OLAMAYA ÇAĞIRIYORUM''

Sabuncuoğlu sözlerinin devamında ise ''Sık sık mahalle sakinlerimizi evlerinde iş yerlerinde ziyaret ederek, korona virüs konusunda uyarıyorum. Herkesi daha duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.

25 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU| VAKA SAYISI KAÇ OLDU BUGÜN TÜRKİYE ?

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin olarak paylaşımda bulundu. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu. Son 24 saatte 887 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 238 bin 795 oldu.

Bakan Koca yaptığı payaşımda: "Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerini kullandı.