Kilitsiz Küreksiz ne demek, TDK'ya göre Kilitsiz Küreksiz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kilitsiz küreksiz ne demek? Kilitsiz küreksiz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kilitsiz küreksiz kelimesi. Peki kilitsiz küreksiz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kilitsiz küreksiz nedir, kilitsiz küreksiz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KİLİTSİZ KÜREKSİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kilitsiz küreksiz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kilitsiz küreksiz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Açık, kilitlenmemiş

