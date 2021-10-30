Kiliz ne demek, TDK'ya göre Kiliz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kiliz ne demek? Kiliz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kiliz kelimesi. Peki kiliz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kiliz nedir, kiliz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KİLİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kiliz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kiliz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hasır otu



KİLİZ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kiliz balığı

