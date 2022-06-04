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Killa Hakan'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan'ın son durumu

Massaka yaptığı paylaşımla ünlü rapçi Killa Hakan'ın sevenlerini korkuttu. Bunun üzerine Killa Hakan'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Biz de haberimizde Killa Hakan'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Killa Hakan'ın son durumu...

Killa Hakan'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan'ın son durumu

Türkçe rap dünyasının popüler isimlerinden olan Killa Hakan'dan korkutan haberi rapçi Massaka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Killa Hakan'ın yoğun bakımda olduğunu belirtince, sevenleri ünlü rapçinin son durumunu merak etti. Peki  Killa Hakan'ın son durumu Killa Hakan'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? İşte Killa Hakan'ın son durumu...

Killa Hakan'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan'ın son durumu

KİLLA HAKAN'IN HASTALIĞI NE, SAĞLIK DURUMU NASIL? 

Ünlü rapçi Massaka; Killa Hakan'ın son durumunu, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin." sözleriyle açıkladı.

Killa Hakan'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan'ın son durumu

Killa Hakan'ın neden yoğun bakımda olduğu ise henüz açıklanmadı.

Killa Hakan'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan'ın son durumu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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