Kilo vermede duraklama dönemi ne kadar sürer? Duraklama süreci nasıl başlar?

Hepimizin en büyük ve en dert ettiğimiz sorunumuz genelde aldığımız fazla kilolardır. Zaman zaman strese bağlı yeme bozukluğunun bir sonucu olarak ya da bir noktadan sonra kilolarımızın önüne geçemediğimiz için bu durum bizi rahatsız eder.

Bu noktada hızlı bir şekilde kilo vermek ise en büyük arzumuz haline gelir. Özellikle kış aylarının sonlanması ve yaz aylarına geçiş yapılması bizim bu konuda daha fazla telaşlanmamızı ve paniklememizi sağlar. Ancak bilmeliyiz ki önemli olan hızlı bir şekilde kilo vermek değildir. Kendi vücudumuza en uygun diyet metodunu uygulayarak fazla kilolarımızdan kurtulabilir aynı zamanda ise sağlığımıza zarar vermeden bu durumdan kurtulabiliriz.

Biliyoruz ki bir kilo verme sürecine başladıktan sonra bu süreçte kilolarımızdan kurtuldukça daha fazla motivasyon sahibi olur ve kendimize olan inancımız da yerine gelir. Ancak zayıflama sürecine başladıktan bir süre sonra bir duraklama sürecine gireriz.

Duraklama Süreci Ne Kadar Sürer?

Bu sorunun cevabını sizlere detaylı bir şekilde anlatacağız. Bahsettiğimiz bu önemli soruya geçmeden önce dikkat etmemiz gereken en önemli şey kesinlikle kendimize uygun diyeti yapıyor muyuz? sorusu olacaktır. Kendimizi uygun sağlığımıza ve vücut yapımıza uyumlu bir diyet bulduğumuzda duraklama süreci de bizim için aslında oldukça verimli geçecektir.

Duraklama Süreci Nasıl Başlar?

Bir diyete başladığımızda vücudumuz kabullendiği rutinin dışına çıkar. Bu nedenle vücut bir şok etkisi yaşadığı için diyetimizin başlangıcında oldukça hızlı kilo vermeye başlarız. Verdiğimiz kilolar ile birlikte vücudumuz yavaş yavaş yeni rutinini kabullenmeye başlar. Bu kabullenme süreci kişiden kişiye değişmektedir ancak belli bir süreden sonra vücudumuz alışma ve kabullenme eşiğini geçerek yeni düzenimize uyum sağlar. Aslında duraklama süreci de tam olarak bu dönemde başlar. Artık vücut yeni rutinini kabul etmiştir ve kilo verme hızımız da miktarımızda düşmeye başlamıştır.

Duraklama Sürecinde Ne Yapmalıyız?

Bu anlarda kesinlikle motivasyonumuzu bozmamalı ve kendimize mevcut duruma göre bir plan belirlemeliyiz. Çünkü süreç bizi olumsuz etkiler ve pes etmeye kalkışırsak verdiğimiz kiloları da geri alabilir, tüm emeklerimizi boşuna harcamış oluruz. Sorumuzun aslında net olarak cevabı tamimiyle kendimizde saklıdır. Bu sürecin uzunluğu ve kısalığı tamamen kişiye göre değişebilir. Bu noktada farklı yöntemler kullanılarak süreci kısaltabiliriz. Örneğin vücudumuzun alıştığı düzeni tekrar şoka uğratabiliriz. Duraklama dönemine girdiğimiz sürece vücudumuza diyet yapmadığımızı ve eski rutinimize döndüğümüzü göstermek adına birkaç gün diyetimizin dışına çıkabiliriz. Ancak önemle belirtmek isteriz ki süreç tamamen kişiye bağlıdır. Diyetimiz süresince spor yapmadıysak bu süreçte spora başlayabilir ve vücudumuzu daha yoğum bir tempoya da alıştırabiliriz.

Önemli olan şey tamamen kişinin kendi motivasyon kaynağını bulması ve doğru metotları uygulayarak duraklama sürecini kolayca atlatabiliriz. Kilo verme sürecimizde en önemli olan şey kendimize olan güvenimizi ve inancımızı asla kaybetmemizdir.