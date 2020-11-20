Doğru ya da ideal adım sayısı on bin mi gerçekten?

Günde atılacak adım sayısıyla ilgili herkesin ortak kanaati neredeyse aynı. Günde minimum on bin atmak ve bunun zayıflama üzerindeki etkilerini anlatmayan yok gibidir. Oysa kapasite anlamında herkes farklı egzersiz formlarına sahiptir.

Bu formu belirleyebilmek adına bazı yöntemler kullanılır.

Yaş konusu da bu anlamda ön plana çıkmaktadır. Örneğin genç birisi kolaylıkla tempolu ve zaman anlamında daha uzun süre spor yapabilirken, yaşlı biri bu kadar uzun bir sporu kaldıramayabilir.

Sonuç itibariyle kişiden kişiye değişkenlik gösteren kapasiteler ve özellikler etkili oluyorken, “günde kaç adım atılmalı?” sorusuna net bir cevap verebilmek yanlış. Hele günde on bin adım atmak sağlık için çok önemlidir tarzı söylemler çok yerinde değil.

Peki, Kilo vermek için günlük kaç adım atılmalı?

Hareket anlamında çok istekli olmayan kişiler, günlük olarak beş bin adımın altında adım atmaktadırlar. Böyle bir yaşam formuna sahip olmak, ciddi anlamda hastalıkların sebebidir ve kilo kontrolü sağlamak açısından da iyi değildir.

Hareket anlamında pek de istekli olmayanlara nazaran biraz daha hareketli kişiler de günde ortalama yedi bin beş yüzün altında adım atmaktadırlar. Hastalıklara karşı bu grup da risk taşımaktadır. İlk iki gruba kıyasla günlük adım sayısı on binlere yaklaşanlar sağlıklı yaşamaya istekli ama hayatın curcunasından fırsat bulamayanlar diye tanımlanabilirler.

Bir de durduğu yerde duramayan hareketliler vardır. Bu grup genelde on bin adımın üzerinde adım atan kişilerden oluşur. Son olarak da durduğu yerde iki kere duramayan fazla hareketliler vardır, bu grup günlük genelde on iki bin adımın üzerinde adım atar.

Günlük olarak kaç adım atılacağı hususunda herkes bir şey söylüyor. Fakat en sağlıklısı kesinlikle bir uzman görüşü almak ve kendi kişisel özelliklerinize göre hareket edilmesi gerektiğidir.

Uzun lafın kısası olarak, atacağınız adıma vücudunuz karar verir

Hareket kapasitenizi engelleyen bir rahatsızlığa sahip değilseniz ve yaşınız çok ileri değilse günde sekiz bin adım idealdir. Lakin bu sekiz bin adımın yarısına yakın olan kısmını hızlı adımlar olmalı ve kalp atışını hızlandırmalıdır.

Eğer bir rahatsızlığınız varsa, bu durumda yürümek yerine hafif egzersizler yapılmalı ve süre olarak da çok uzun tutulmamalı. Maksimum on, on beş dakikalık süre idealdir ve kesinlikle bir uzman görüşü almadan hareket edilmemelidir.

Sonuç itibariyle kaç adım atılacağı hususunun son söz söyleyeni vücudunuzdur. Harekete geçmek için geç kalmadınız, ertelemez de yarın değil bugün hareket etmeye başlarsanız atacağınız adımların sayılmasına da gerek kalmayacaktır. Özgürce ve harikulade sonuçlara adım atabilirsiniz.