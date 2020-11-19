Kilo vermek için Yeşil Çay nasıl içilmeli? Yeşil Çayın yararları ve zararları neler?

Birçok uzman bu çay ile ilgili araştırmalar yapmış ve araştırmalarına devam etmektedir. Özellikle Çin, Japonya ve Hindistan’da oldukça önem arz bu çay içerisinde bulunan bileşenler sayesinde bize birçok yararı bulunan ve vücudumuza katkı sağlayan yeşil çayın aslında zayıflama dışında da oldukça faydası bulunmaktadır. Diyet programlarının vazgeçilmezi haline gelen yeşil çay düzenli kullanımında kilo vermek için oldukça önem arz etmektedir.

Yeşil Çayın Yararları

Yeşil çay büyük bir antioksidan kaynağıdır. Vücudumuzun ihtiyacı olan sudan sonra en çok fayda sağlayan içecek olarak bilinen yeşil çayın son zamanlarda ülkemizde kullanımı da artmıştır. Sindirime yardımcı olur ve kabızlık oluşmasını önler. Yaraların tedavisinde kullanılır ve cildi yenileme özelliği bulunmaktadır. Kalp sağlığı için büyük bir önem arz eder.

Hatta yeşil çay tüketen kişilerde kanser oranın oldukça düşük olduğu uzmanlar tarafından gözlemlenmiştir, bu nedenle kansere de faydalı olduğu düşünülmektedir. Sindirim sistemini düzenlediği için vücutta biriken ödemin atılmasına yardımcı olur ve ödem oluşumunu engeller.

Diyette Yeşil Çay Nasıl Kullanılır?

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişilerin ilk başvurduğu bitki çayı yeşil çay olmaktadır. Düzenli yeşil çay tüketimi sonucunda metabolizma hızlanır, antioksidan kaynağı olduğundan dolayı vücuttaki yağların yakımını oldukça kolaylaştır.

Ayrıca tokluk hissi verdiği için gün içerisinde normalden daha az acıkmanıza yardımcı olacaktır. Kalorisi oldukça düşük olan bu içecek birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı gibi kilo vermeye de birebirdir. Yeşil çay diyet içerisinde yemeklerden en az 30 dakika sonra tüketilmelidir. Sabah aç karna da tüketebilirsiniz.

Sabah tükettiğiniz takdirde vücudunuzun iyileşmesini de sağlayacaktır. Su içerisinde kaynatıp içebileceğiniz gibi farklı etken bitkilerle de birleştirebilirsiniz. Örneğin şeker ihtiyacınızı bastırabilmek adına hazırladığınız çayın içerisine çubuk tarçın ekleyebilirsiniz, birkaç damla limon ilave edebilirsiniz. Bunun dışında zencefil ve bal ekleyerek kilo vermeye yardımcı olduğu gibi kış aylarında bir şifa kaynağı haline getirebilirsiniz. Bu tarifler sizin kilo vermenize oldukça destek olacak aynı zamanda da sağlıklı ilerlemenizi sağlayacak.

Yeşil Çayın Zararları

Birçok şey de olduğu gibi yeşil çay tüketiminin de fazla olması durumunda vücudu yararından çok zararı olabilir. Her tükettiğimiz ürünü dozunda ve ihtiyacımız kadar tüketmeliyiz. İçerisinde yüksek oradan kafein bulundurduğu için metabolizmanızı hızlandırdığı gibi fazla tüketiminde uykusuzluk problem ile karşılaşabilirsiniz. Yine içerisinde kafein ve folik asit bulundurması sebebiyle hamile ve emziren kadınların tüketmemesi gerekmektedir.

Fazla tüketiminde böbreklere zarar verdiği için sık sık tuvalete çıkma ihtiyacı hissedebiliriz. Kalp damar rahatsızlıklarına yol açabilir. Mide bulantısı, kusma yapabilir. Bu nedenle kesinlikle ihtiyacımız olduğu kadar kullanmamız gerekmektedir. Sağlık açısından faydalı olan bu bitki çayının fazla kullanımından kesinlikle kaçınmalıyız.