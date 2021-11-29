Kilo vermek isterken sağlığından oldu! Seren Serengil canlı yayında dua istedi! "Kan beynime ve kalbime pompalanmıyor"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı sunucularından Seren Serengil, Dumping Sendromu rahatsızlığıyla mücadelesini sürdürüyor. Sağlık durumu daha da kötüye giden Serengil, bugünkü canlı yayında sağlığıyla ilgili son durumu anlattı.

"YAVAŞ YAVAŞ ERİYORUM"

Bir buçuk yıldır vücudunda arızalar kaldığını söyleyen Serengil, "Organlarımla alakalı sıkıntılar çıkmaya başladı. Doktor siroza çevirmek üzere olduğunu söyledi. Ameliyatı gerçekleştirmem gerekiyor yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4,5 cm boydan kaybettim. Kemik erimesi başlamış. Kan beynime ve kalbime pompalanmıyor. Korkuyorum" diyerek sevenlerini üzüntüye boğdu.

Demet Akalın'ın kendisi için dua okuttuğunu söyleyen Seren Serengil, sevenlerinden de dua istedi.



Seren Serengil'den kötü haber! "Her an başıma bir şey gelebilir" diyerek ameliyata gireceğini duyurdu! Yaşadıklarını bir bir açıkladı! Hastane hakkında suç duyurusunda bulunacak