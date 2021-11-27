Kilo yorumları Armağan Çağlayan'ı çileden çıkardı! Takipçisine sinirlenerek verdiği yanıt olay oldu!
Popstar yarışma programıyla tanınan ve şimdilerde Youtbe'da yaptığı programla gündemden düşmeyen Armağan Çağlayan, son olarak kendisi için “çok kilo almışsınız” diyen takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.
Son yıllarda Youtube'da hazırlayıp sunduğu programla gündeme gelen Armağan Çağlayan, dün paylaştığı fotoğrafın altına yapılan bir yoruma çok sinirlenerek verdiği yanıtla olay oldu.
Popstar'la tanınan ve yaptığı programlarla televizyonun en unutulmaz yarışma programlarına imza atan ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, şimdilerde aldığı kilolarla konuşuluyor.
"SİZ Mİ TAŞIYORSUNUZ EVE GİDERKEN?"
Çağlayan'a takipçileri, çok kilo aldığına dair yorumlarda bulunuyor. Bir takipçisinin "Çok kilo almışsınız" yorumu karşısında sinirlerine hakim olamayan Çağlayan ise takipçisine sert bir üslupla, 'Siz mi taşıyorsunuz eve giderken?' şeklinde verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.