Kilohertz ne demek, TDK'ya göre Kilohertz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kilohertz ne demek? Kilohertz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kilohertz kelimesi. Peki kilohertz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kilohertz nedir, kilohertz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kilohertz kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kilohertz kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KİLOHERTZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kilohertz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kilohertz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kilohertz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir saniyede bin titreşimi olan elektromanyetik dalga boyu ölçüsü birimi

