Kilojul ne demek, TDK'ya göre Kilojul kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kilojul ne demek? Kilojul TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kilojul kelimesi. Peki kilojul ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kilojul nedir, kilojul kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kilojul kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kilojul kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KİLOJUL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kilojul kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kilojul kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kilojul kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bin jul değerinde iş birimi

