CHP'li danışman Deniz Zeyrek'in üzerine yürümüş, “Sen kimsin” diye bağırmış! "Kılıçdaroğlu hep “liyakat” diyor ya, çuvaldızı kendisine batırmalı"ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 2 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTubeEv Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıGünlük burç yorumları 2 Mart 2022 Çarşamba | Başak kendini kullandırma, Akrep haksızlığı da kabullen!Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey kimdir? Nereli, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? İşte, Mustafa Canbey'in biyografisi ve son durumu...Kilosikl ne demek, TDK'ya göre Kilosikl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Rusya - Ukrayna savaşında gerilim artıyor! Altın fiyatları yeniden fırlıyor! Yatırımcının gözü anlık fiyatlarda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıKutlu Doğum Haftası ile ilgili hadisler | Kutlu Doğum Haftası Hadisi Şerifler 20222 Mart 2022 İSKİ Üsküdar su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?Halk TV Seda Selek kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Kilosikl ne demek, TDK'ya göre Kilosikl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kilosikl ne demek, TDK'ya göre Kilosikl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kilosikl kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kilosikl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kilosikl nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kilosikl kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kilosikl ne demek, TDK'ya göre Kilosikl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kilosikl ne demek? Kilosikl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kilosikl kelimesi. Peki kilosikl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kilosikl nedir, kilosikl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KİLOSİKL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kilosikl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kilosikl kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kilosikl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT