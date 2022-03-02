Kilosikl ne demek, TDK'ya göre Kilosikl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kilosikl ne demek? Kilosikl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kilosikl kelimesi. Peki kilosikl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kilosikl nedir, kilosikl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KİLOSİKL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kilosikl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kilosikl kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kilosikl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim

