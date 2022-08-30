Kilosu altınla yarışıyor! Çalınmasın diye bahçelerde silahla nöbet tutuluyor...

Batman'da, gelecek ay hasadına başlanacak fıstık bahçelerinde üreticiler, mahsulleri çalınmasın diye silahla nöbet tutmaya başladı. Bahçeden tüccarlara kilosu 140-170 liradan satılan fıstık için hasat dönemlerinde 7 gün 24 saat nöbet tuttuklarını söyleyen üreticiler, "Olgunlaşan fıstıkların çalınmaması için uykusuz kaldığımız oluyor" diye konuştu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Kilosu altınla yarışıyor! Çalınmasın diye bahçelerde silahla nöbet tutuluyor...

Batman'ın Beşiri ilçesinde 'yeşil altın' olarak adlandırılan fıstığın hasat dönemi yaklaştıkça üreticiler de önlemlerini artırdı.

Kilosu altınla yarışıyor! Çalınmasın diye bahçelerde silahla nöbet tutuluyor...

7 GÜN 24 SAAT NÖBET TUTULUYOR

Bahçeden satış fiyatı, kilosu 140 ile 170 TL arasında değişen fıstığın bazı çevre köylerde çalındığını duyan Yenipınar, Deveboynu, Yarımtaş, Atbağı ve Ayrancı köylerindeki arazi sahipleri, fıstık bahçelerinde av tüfekleriyle 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Köylüler, şüpheli gördükleri kişileri jandarmaya ihbar ederken, ekipler de özellikle geceleri fıstık bahçelerinde devriye atıyor.

"KENDİ MALLARI GİBİ GELİP ÇALIYORLAR"

Hasat döneminde bazen uykusuz kalıp, nöbet tuttuklarını söyleyen Deveboynu köyünden üretici İdris Aba, "Emeklerimizin heba olmaması için buradayız. Jandarma ekipleri de özellikle geceleri devriye atıyor. Buraya tanıdık olmayanlar yaklaşamıyorlar. Fıstık hasadına önümüzdeki ayın ortalarında başlanacak. Hırsızlar tarlalarda çiftçiyi görmeyince kendi malları gibi gelip çalıyorlar" dedi.

Kilosu altınla yarışıyor! Çalınmasın diye bahçelerde silahla nöbet tutuluyor...

Almanya'nın Bochum şehrinde yaşayan ve tatil için geldiği köyünde, yakınlarıyla nöbet tutan Selman Sezgin de "Arazilerde hırsızlarla baş etmenin en iyi yöntemi de hasat öncesinde araziden ayrılmamak. Ben de yakınlarımın nöbet tuttuğu tarlalarda onlara eşlik ediyorum" ifadelerini kullandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Dolar zirvede! Döviz kurları yükselişe geçti! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar zirvede! Döviz kurları yükselişe geçti! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Altın yatırımcısına fırsat vermedi! Altın fiyatları 1000 liranın altına düşecek mi? İşte güncel altın fiyatları
Altın yatırımcısına fırsat vermedi! Altın fiyatları 1000 liranın altına düşecek mi? İşte güncel altın fiyatları
Araç sahiplerine sevindiren haber! Benzine indirim geldi!
Araç sahiplerine sevindiren haber! Benzine indirim geldi!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: Türkiye boğaz geçiş ücretini 5 kat arttırdı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: Türkiye boğaz geçiş ücretini 5 kat arttırdı!
İstanbul'da kadınlar plajında erkek cankurtaran rezaleti! Cankurtaranlarla kadınlar kavga etti, ortalık yangın yerine döndü!
İstanbul'da kadınlar plajında erkek cankurtaran rezaleti! Cankurtaranlarla kadınlar kavga etti, ortalık yangın yerine döndü!
Tüm çocukların intikamı alındı! Maraş dondurmacısı bu sefer istediği şakayı yapamadı! Küçük çocuk zeki hamleleriyle oyunun kazananı oldu!
Tüm çocukların intikamı alındı! Maraş dondurmacısı bu sefer istediği şakayı yapamadı! Küçük çocuk zeki hamleleriyle oyunun kazananı oldu!
Milyonlarca insanı dolandırmıştı! Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı!
Milyonlarca insanı dolandırmıştı! Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı!
AB'yi doğalgaz korkusu sardı! Belçika'dan gelen açıklama tedirgin etti: "Kış çok zor geçecek"
AB'yi doğalgaz korkusu sardı! Belçika'dan gelen açıklama tedirgin etti: "Kış çok zor geçecek"
Bu burçlarla birlikte olanlar yaşadı! Ellerden gelmeyen hiçbir iş yok! İşte maharetleriyle dilden dile dolaşan o 3 burç!
Bu burçlarla birlikte olanlar yaşadı! Ellerden gelmeyen hiçbir iş yok! İşte maharetleriyle dilden dile dolaşan o 3 burç!
Uzman diş hekimi aileleri uyardı! Bebeklere verilen emziğe dikkat! Ağız ve diş sağlığı olumsuz etkileniyor!
Uzman diş hekimi aileleri uyardı! Bebeklere verilen emziğe dikkat! Ağız ve diş sağlığı olumsuz etkileniyor!
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB ekipleri sağlam kaldırımı söküp tekrardan yaptı! Vatandaştan tepki gecikmedi!
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB ekipleri sağlam kaldırımı söküp tekrardan yaptı! Vatandaştan tepki gecikmedi!
Komşu depremle güne başladı! 4.3 büyüklüğünde deprem!
Komşu depremle güne başladı! 4.3 büyüklüğünde deprem!