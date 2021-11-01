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  3. Kim Kardashian, Kanye West'ten boşanmayı bekleyemedi! Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle canlı yayında öpüştü!

Kim Kardashian, Kanye West'ten boşanmayı bekleyemedi! Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle canlı yayında öpüştü!

Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, 27 yaşındaki oyuncu Pete Davidson ile canlı yayında öpüşmesiyle gündeme bomba gibi düştü.

Kim Kardashian, Kanye West'ten boşanmayı bekleyemedi! Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle canlı yayında öpüştü!

Boşanma süreçleri devam eden Kanye West ve Kim Kardashian ikilisinden Kardashian cephesinde bomba bir gelişme yaşadı. 41 yaşındaki Kardashian'in 27 yaşındaki oyuncu Pete Davidson ile aşk yaşadığı iddia edildi.

People dergisinin özel haberine göre; geçtiğimiz gün ikili Kaliforniya'daki bir eğlence parkında birlikte vakit geçirdi. O gece orada olan ve People dergisine konuşan bazı kişiler, çiftin bol bol öpüştüğünü ve tüm gece el ele gezdiklerini aktardı. Kim Kardashian ve Pete Davidson çiftine o gece, yeni nişanlılar Kourtney Kardashian ve Travis Berker çifti eşlik etti.

Kim Kardashian, Kanye West'ten boşanmayı bekleyemedi! Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle canlı yayında öpüştü!

CANLI YAYINDA ÖPÜŞTÜLER

Kim Kardashian ve Pete Davidson çifti, geçtiğimiz günlerde Saturday Night Live adlı programda yayınlanan bir skeçte öpüşerek herkesi şaşırttı.

Kim Kardashian, Kanye West'ten boşanmayı bekleyemedi! Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle canlı yayında öpüştü!

Kim Kardashian ve Pete Davidson'ın yıllardır tanıştığı ancak programdaki öpüşmeden sonra aralarında bir yakınlık oluştuğu söylentiler arasında.

Kim Kardashian'ın 4 çocuğunun babası Kanye West ile boşanma davası sürüyor. Pete Davidson 2018 yılında ünlü şarkıcı Ariana Grande ile nişanlanmıştı. Kısa süren nişandan sonra genç oyuncunun Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Kaia Gerber ve Phoebe Dynevor ile kısa süren ilişkileri oldu.

Kim Kardashian, Kanye West'ten boşanmayı bekleyemedi! Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle canlı yayında öpüştü!

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