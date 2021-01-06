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Kim Kardashian ve Kanye West’in evliliği resmen bitti!

Uzun süredir boşanacakları iddiası magazin gündeminde yer alırken ünlü çift Kardashian ve Kanye West cephesinden son gelen haberler, evliliklerinin fiilen bittiği yönünde oldu.

Kim Kardashian ve Kanye West’in evliliği resmen bitti!

Dünyanın en ünlü çiftlerinden olan Kim Kardashian ile Kanye West cephesindeki yeni gelişmeler magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Kim Kardashian ve Kanye West’in evliliği resmen bitti!

Altı yıl önce evlenen Kim Kardashian ve Kanye West'in bir süredir ayrıldıkları haberler gündeme gelmiş ancak çiftten konuyla ilgili hiç bir açıklama gelmemişti.

The Mirror gazetesinin haberine göre, West Wyoming’deki çiftliğinde kalmaya başladı, reality show yıldızı Kardashian ise dört çocuğu ile birlikte Los Angeles’ta yaşıyor.

Kim Kardashian ve Kanye West’in evliliği resmen bitti!

Çifte yakın bir kaynağın açıklamalarına göre bu durumu fazla göz önünde tutmamaya çalıştığını ama evliliklerinin çoktan sona erdiğini söyledi. Aynı kaynak, Kardashian'ın ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile boşanma hakkında görüşmelere başladığını da ekledi.

Kim Kardashian ve Kanye West’in evliliği resmen bitti!

People dergisine konuşan bir başka kaynak da Kim Kardashian'ın kendi geleceği için bazı kararlar almak istediğini bu yüzden de yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğunu ileri sürdü. Aynı kaynak Kanye West'in ise üzgün ama yine de iyi olduğunu belirtti.
    Kim Kardashian ve Kanye West’in evliliği resmen bitti!

Kim Kardashian ile Kanye West'in aralarının zaten bir süredir kötü olduğu, ilişkilerinin ise West'in ABD başkanlık seçimlerinde adaylığını açıkladığında koptuğu ileri sürülüyor. West o dönemde son iki yıldır Kardashian'dan boşanmaya çalıştığını açıklamıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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