Kim kazanır? Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Abdullah Gül mü?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 yıla yakın bir süre olmasına rağmen daha şimdiden adayların isimleri gündemde tartışılmaya başlandı.

Muhalefetin Millet İttifakı adı altıda birleşip, Cumhur İttifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı adayı belirlemek için çalışmalar yaptığı biliniyor. Millet ittifakı partilerinden ana muhalefet partisi CHP'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına AK Parti'nin önemli isimlerinde biri olan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ismini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Bir önceki seçimde CHP yine Abdullah Gül üzerinde durmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, karşı çıkmıştı.

Son gelişmeler durumunda CHP'nin Abdullah Gül adaylığı konusundaki görüşüne İYİ Parti, Genel Başkanı Meral Akşener'in nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyor.

PEKİ OLASI BİR ERDOAĞN, GÜL ADAYLIĞI DURUMUNDA SONUÇ NE OLUR?

Bu gelişmeler doğrultusunda olası bir Recep Tayyip Erdoğan , Abdullah Gül adaylığı durumunda sonuç ne olur? Optimar’ın Ağustos ayında yaptırdığı anketinde çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Sonuçlara göre, 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül, seçiminde “Son turda Erdoğan ve Gül kalsa oyunuzu kime verirsiniz” sorusuna verilen cevaplara bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gül'e üstünlük sağladığı görülüyor."Gül’e oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 21.3. “Erdoğan’a oy veririm” diyenlerin oranı ise yüzde 44.3." olarak çıkıyor.

AYNI ARAŞTIRMADA PARTİLERİN OY ORANI İSE ŞÖYLE GÖZÜKÜYOR

Optimar araştırma şirketinin aynı ankette partilerin oy oranı ise şöyle gözüküyor.

Araştırmasında kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oy oranı 43.1 çıkıyor. CHP yüzde 22 olurken, onu 10.6’ ile MHP takip ediyor. HDP’nin yüzde 10.4 çıktığı ankette İYİ Parti yüzde 9.8 görünüyor.

ERDOĞAN MI, İNCE Mİ?

Aynı soru “Erdoğan mı, Muharrem İnce mi” diye sorulduğunda oranlar değişiyor. Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 44.5 çıkarken, Muharrem İnce diyenlerin oranı yüzde 33,5. İnce, Erdoğan’la yarıştığı 24 Haziran 2018 seçimlerinde yüzde 30.6 oranında oy almıştı. İlginç bir nokta daha: Erdoğan’ın karşısında CHP’li bir aday olduğu zaman hem kararsızların oranı azalıyor, hem de Erdoğan ve rakibinin oranı yükseliyor. Toplum bu konuda net demek ki.

ERDOĞAN MI, İMAMOĞLU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en yakın oranı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yakalıyor. Erdoğan yüzde 45.1 alırken İmamoğlu yüzde 36.8 olarak çıkıyor. Kararsızlar ise yüzde 18.1’e kadar geriliyor.

ERDOĞAN MI, YAVAŞ MI?

“Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı” sorusunu sorduğumuzda İmamoğlu’na yakın bir sonuç çıkıyor. Mansur Yavaş bu sonuçlara pandemi sürecine yaptığı sıçrama ile girdi. Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 36.7 çıkarken, Erdoğan diyenler yüzde 44.5 oluyor. Yavaş, bir puan geriden İmamoğlu’nu takip ediyor.