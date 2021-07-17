Kim Milyoner Olmak İster 2001'de Nevşehir'de okey oynayanların başına ne düşmüştür?

Kim Milyoner Olmak İster 17 Temmuz Cumartesi günü yine en sevilen sorularla ekranlara geldi. Genel Kültür yarışmasında gelen soru 2001'de Nevşehir'de okey oynayanların başına ne düşmüştür? cevabı haberimizde...

2001'de Nevşehir'de bir kıraathanede, okey oynayanların üzerine hangisi düşmüş, düşen şey herhqangi bir ahsar almazken oyunu izleyen bir kişinin bacağı kırılmış ve alnına 7 dikiş atılmıştır?

A- Sıcak hava balonu

B- Paraşütçü

C- Yelkenli tekne

D- İnek

Cevap: D- İnek

KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

Kim Milyoner Olmak İster?, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri Atv'de yayımlanan Türk yarışma programı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmaktadır.

Kim Milyoner Olmak İster?, Cumartesi akşamları saat 20.00'de Atv'de yayınlanmaktadır.

Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunuldu. Daha sonra Selçuk Yöntem 3 yıl programın sunuculuğunu üstlendi. 2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yaptı. 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır.

Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 TL'yi alabilen olmamışken, şu anki büyük ödül olan 1 milyon TL'yi Arda Ayten adlı yarışmacı kazanmıştır.

YARIŞMA KURALLARI

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 2. soruda 1.000 TL, 7. soruda ise 15.000 TL'lik baraj soruları var. Yarışmayı kaybettiğiniz takdirde en son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülü sizin olur. Çekildiğiniz takdirde en son yanıtladığınız sorunun ödülünü alırsınız. Ayrıca size sunulan 4 joker hakkının 3'ünü istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Diğer joker hakkını (yani çift cevap hakkını); 7. sorudan sonra kullanabilirsiniz.

Yeni yarışmada eski yarışmadan farklı olarak bir adet "sesli soru" sorulmaktadır. Yarışmacı öncelikle ses kaydını dinliyor ve ses kaydı ile ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlamaya çalışıyor. Sesli soru 2. baraj olarak kabul edilen 7. soru dahil olmak üzere ilk 7 soruluk bölümde sorulmaktadır.

JOKER HAKLARI

Telefon: Yarışmacının başvuru sırasında adını verdiği 3 arkadaşından birini arayıp 30 saniye içinde soru hakkında fikir alışverişinde bulunabilir.



Yarı yarıya (50:50): Bilgisayar, yanlış olan 2 seçeneği rastgele çıkarır.

Uzmana Sorma: Seyirciye sorma jokeri koronavirüs sebebi ile yarışmanın seyircisiz oynanması kararı ile kaldırılmış, yerine uzmana sorma jokeri gelmiştir. Uzman koltuğunda ise daha önceden yarışmadan 1.000.000 TL kazanan Arda Ayten isimli kişi bulunmaktadır.

Çift Yanıt: Daha önceki sürümlerinden farklı olarak eklenen bu joker sayesinde soruya 2 defa yanıt verilebilir; ancak jokeri kullanan yarışmacılar çekilemez ve sadece 7. sorudan sonra kullanılır. Ayrıca çift yanıtın kullanımı sırasında verilen ilk yanıt yanlış ise o yanıt gri renk ile gösterilir.