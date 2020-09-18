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Kimlik ve ehliyet birleşiyor mu? Kimlik ve ehliyet ne zaman birleşecek? Ücretli mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartlarının içine yükleneceğini belirtmişti. Bu kapsamda Kimlik ve ehliyet birleşiyor mu? Kimlik ve ehliyet ne zaman birleşecek? Ücretli mi? sorularının cevapları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Kimlik ve ehliyet birleşiyor mu? Kimlik ve ehliyet ne zaman birleşecek? Ücretli mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Ankara'da "Hayat Kimliğinle Kolay - ilk adım" sloganıyla düzenlenen  Sürücü Belgesi Bilgilerinin T.C. Kimlik Kartına Yüklenmesi Projesi Lansmanında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu,"21 Eylül'den itibaren yeni sürücü belgeleri kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacak. 2021 yılında elektronik kimlik doğrulama sistemini getiriyoruz bu da bir devrimdir." demişti. Bu kapsamda Kimlik ve ehliyet birleşiyor mu? Kimlik ve ehliyet ne zaman birleşecek? Ücretli mi?  sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte detaylar...

KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞİYOR MU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Eylül pazartesi tarihinden itibaren ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartlarının içine yükleneceğini belirtmişti. Böylece kimlik ve ehliyetler birleşmiş olacak. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır. Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak." ifadelerini kullandı.

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KİMLİK VE EHLİYET NE ZAMAN BİRLEŞECEK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik ve ehliyetlerin 21 Eylül Pazartesi'den itibaren birleşeceğini açıkladı. Bakan Soylu,"Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır.Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak.Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartlarının yenilenmesi gibi, kimlik kartlarından otomatik olarak silinecektir" dedi.

ÜCRETLİ Mİ?

Bakan Soylu, sürücü belgelerinin yeni kimlik kartlarına yüklenmesi işleminin Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yapılacağını belirterek vatandaşlardan ücret alınmayacağını söyledi.

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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