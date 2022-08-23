Kimse bunu beklemiyordu! İsmail Küçükkaya, FOX TV'den ayrıldı, Halk TV'ye geçti

FOX TV'de hafta içi ekrana gelen Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, kanaldan ayrıldı.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küçükkaya'nın kanalda çalışmaya başlayacağını duyurdu.

Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre değil. Hoş geldin İsmail Küçükkaya."

YAYINA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Küçükkaya, 12 Eylül sabahı Halk TV ekranlarında olacak ve ilk programını sunacak.

Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre degil . Hoş geldin İsmail Küçükkaya . — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) August 23, 2022

İsmail Küçükkaya nerede, neden yok 12 Nisan 2022? İsmail Küçükkaya FOX TV’den ayrıldı mı?