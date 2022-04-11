FOX TV’de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı bugün yayınlanmadı. İzleyici, programda İsmail Küçükkaya’nın neden olmadığını, nerede olduğunu merak ediyor. İsmail Küçükkaya nerede, neden yok 11 Nisan 2022? İsmail Küçükkaya FOX TV’den ayrıldı mı? soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları…

İSMAİL KÜÇÜKKAYA NEREDE, NEDEN YOK 11 NİSAN 2022?

Hafta içi her sabah 08:00’da FOX TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına, sunuculuğunu yapan İsmail Küçükkaya’nın yer almadığı görüldü. Sunucu olarak, İsmail Küçükkaya yerine İlker Karagöz’ün yer alması bazı sorulara neden oldu. İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Küçükkaya’nın Washington’da olduğu görüldü.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA FOX TV’DEN AYRILDI MI?

Bugün yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında, İsmail Küçükkaya yerine İlker Karagöz’ün yer alması bazı soru işaretlerine neden oldu. Seyirciler, İsmail Küçükkaya’nın programda yer almaması üzerine ünlü sunucunun FOX TV’den ayrılıp ayrılmadığını merak etti. İsmail Küçükkaya’nın FOX TV’den ayrılmadığı sadece seyahatte olduğu görüldü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Küçükkaya şu ifadeleri kullandı: “Washington’dan herkese selamlar, sevgiler. Herkes iyi olsun. Herkes.”

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