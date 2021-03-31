Kimya Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Kimya Teknikeri görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kimyasal maddeleri kullanarak üretim yapan işyerlerindeki laboratuvarlarda kimya mühendisleri ve kimyagerler tarafından hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Kimya Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Kimya Teknikeri Maaşları

Kimya Teknikeri maaşı ortalama aylık 4.570 - TL’dir. En düşük Kimya Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.950 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kimya Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kimya Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için ön lisans mezunu olma şartı aranmaktadır.

Kimya Teknikeri Ne İş Yapar?

Kimya Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kimya mühendisleri tarafından hazırlanan iş programına göre ekipmanların devreye alınması ve gerekli şekilde işletilmesini sağlamak,

b) Yapılan analiz sonuçlarından ürün kalitesinin saptanan standartlara uygunluğunu değerlendirmek,

c) Ürünün standarda uygun olmaması halinde durumu yetkililere bildirmek, alınan önlemleri uygulamak,

d) Ürün standartlarının oluşturulmasında kimya mühendisine yardımcı olmak,

e) İşletme raporu tutmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kimya Teknikeri Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleridir.

Kimya Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kimya Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3111.13 olarak belirlenmiştir

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