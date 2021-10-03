Kimyasal Tedavi ne demek, TDK'ya göre Kimyasal Tedavi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kimyasal tedavi ne demek? Kimyasal tedavi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kimyasal tedavi kelimesi. Peki kimyasal tedavi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kimyasal tedavi nedir, kimyasal tedavi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KİMYASAL TEDAVİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kimyasal tedavi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kimyasal tedavi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hastalıkların kimyasal maddelerle tedavi edilmesi yöntemi, kemoterapi

