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Kinetik ne demek, TDK'ya göre Kinetik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kinetik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kinetik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kinetik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kinetik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kinetik ne demek, TDK'ya göre Kinetik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kinetik ne demek? Kinetik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kinetik kelimesi. Peki kinetik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kinetik nedir, kinetik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KİNETİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kinetik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kinetik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kinetik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
- Kimyasal tepkimelerin hızlarını inceleyen bilim dalı
- Hareket olaylarını inceleyen bilim dalı

KİNETİK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kinetik enerji

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