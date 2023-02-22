King Osanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 King Osanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

King Osanga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? King Osanga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
King Osanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 King Osanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

King Osanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 King Osanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak King Osanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

King Osanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

King Osanga 6 Ekim 1990 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da King Moses Osanga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

King Osanga Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. King Osanga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. King Osanga'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

King Osanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

King Osanga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

King Osanga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

King Osanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Heartland

1 Temmuz 2010 yılında ES Sahel

1 Ocak 2011 yılında Al-Ahli Ben.

21 Nisan 2011 yılında ES Sahel

22 Nisan 2011 yılında Kaduna United

31 Aralık 2011 yılında ES Sahel

31 Ocak 2012 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2013 yılında White Star

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Warri Wolves FC

1 Aralık 2016 yılında Ifeanyi Ubah

19 Ekim 2017 yılında Plateau United

1 Temmuz 2020 yılında Nasarawa United

King Osanga kimdir

King Osanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

King Osanga şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

King Osanga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

King Osanga nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Gerard Doherty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerard Doherty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gerard Doherty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerard Doherty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İdris Sabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdris Sabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İdris Sabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdris Sabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orann Donnelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orann Donnelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orann Donnelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orann Donnelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anthony Yeful kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Yeful Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anthony Yeful kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Yeful Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir