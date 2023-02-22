King Osanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 King Osanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak King Osanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

King Osanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

King Osanga 6 Ekim 1990 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da King Moses Osanga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

King Osanga Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. King Osanga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. King Osanga'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

King Osanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

King Osanga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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King Osanga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

King Osanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Heartland

1 Temmuz 2010 yılında ES Sahel

1 Ocak 2011 yılında Al-Ahli Ben.

21 Nisan 2011 yılında ES Sahel

22 Nisan 2011 yılında Kaduna United

31 Aralık 2011 yılında ES Sahel

31 Ocak 2012 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2013 yılında White Star

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Warri Wolves FC

1 Aralık 2016 yılında Ifeanyi Ubah

19 Ekim 2017 yılında Plateau United

1 Temmuz 2020 yılında Nasarawa United

King Osanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

King Osanga şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

King Osanga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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