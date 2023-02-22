Kingdom Osayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingdom Osayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingdom Osayi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kingdom Osayi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kingdom Osayi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kingdom Osayi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kingdom Osayi, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kingdom Osayi'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kingdom Osayi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kingdom Osayi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Giant Brillars
1 Temmuz 2020 yılında MFM FC
1 Ocak 2023 yılında Doma UTD
Kingdom Osayi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kingdom Osayi şuan Doma United takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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