Kingdom Osayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingdom Osayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kingdom Osayi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kingdom Osayi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kingdom Osayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingdom Osayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kingdom Osayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingdom Osayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingdom Osayi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kingdom Osayi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kingdom Osayi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kingdom Osayi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kingdom Osayi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kingdom Osayi'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kingdom Osayi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kingdom Osayi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Giant Brillars

1 Temmuz 2020 yılında MFM FC

1 Ocak 2023 yılında Doma UTD

Kingdom Osayi kimdir

Kingdom Osayi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kingdom Osayi şuan Doma United takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kingdom Osayi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Ross Glendinning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Glendinning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ross Glendinning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Glendinning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Olajide Jimoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olajide Jimoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Olajide Jimoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olajide Jimoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ebuka Kwelele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebuka Kwelele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ebuka Kwelele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebuka Kwelele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stephen Chukwude kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Chukwude Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stephen Chukwude kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Chukwude Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir