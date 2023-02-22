Kingsley Maduforo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Maduforo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingsley Maduforo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kingsley Maduforo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kingsley Maduforo 10 Ocak 2002 tarihinde Owerri şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Kingsley Chiedozie Maduforo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kingsley Maduforo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Linda Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Kingsley Maduforo'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kingsley Maduforo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kingsley Maduforo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında FC Heartland
1 Aralık 2022 yılında Enugu Rangers
Kingsley Maduforo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kingsley Maduforo şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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