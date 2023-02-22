Kingsley Onovo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Onovo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingsley Onovo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kingsley Onovo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kingsley Onovo {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kingsley Onovo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kingsley Onovo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Kingsley Onovo'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kingsley Onovo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kingsley Onovo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kingsley Onovo şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.