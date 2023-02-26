Kingsley Osei Effah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Osei Effah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingsley Osei Effah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kingsley Osei Effah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kingsley Osei Effah 7 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Kingsley Osei Effah şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kingsley Osei Effah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kingsley Osei Effah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kingsley Osei Effah'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kingsley Osei Effah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kingsley Osei Effah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kingsley Osei Effah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kingsley Osei Effah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Asante Kotoko

1 Ekim 2020 yılında Bilinmiyor

31 Mart 2021 yılında Ravshan Kulob

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

22 Ağustos 2022 yılında Berekum Chelsea

Kingsley Osei Effah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kingsley Osei Effah şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.