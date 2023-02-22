Kingsley Toochukwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Toochukwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingsley Toochukwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kingsley Toochukwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kingsley Toochukwu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kingsley Toochukwu Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kingsley Toochukwu'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kingsley Toochukwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kingsley Toochukwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kingsley Toochukwu şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.