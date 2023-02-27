Kipras Kazukolovas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kipras Kazukolovas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kipras Kazukolovas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kipras Kazukolovas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kipras Kazukolovas 20 Kasım 2000 tarihinde Kuršėnai şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Kipras Kažukolovas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kipras Kazukolovas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 10Ten Football yapmaktadır. Kipras Kazukolovas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 18 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Kipras Kazukolovas'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kipras Kazukolovas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kazukolovas/

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Kipras Kazukolovas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kipras Kazukolovas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Kipras Kazukolovas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kipras Kazukolovas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2017 yılında Brighton U18

1 Temmuz 2019 yılında Brighton U23

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

18 Kasım 2021 yılında Zalgiris

Kipras Kazukolovas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kipras Kazukolovas şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Kipras Kazukolovas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 9 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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