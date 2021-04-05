KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüm projesine karşı çıkanlar gözaltına alındı

Yeşilpınar Mahallesi Gençlik Sokak'ın riskli alan ilan edilmesinin ardından KİPTAŞ tarafından 191 hanenin yenilenmesi için hazırlanan projeye bazı mahalle sakinleri karşı çıktı.

Zaman içeresinde projeyle ilgili anlaşma sağlayamayan ve çoğunluk sayıya da ulaşamayan mülk sahipleri, projenin hayata geçirilmesi amacıyla elektrik, doğalgaz ve su bağlantılarını kesmek için gelen belediye ekiplerini protesto etti.

"YÜZDE 60'A YAKIN KESİNTİ YAPILDI"

Türk bayrakları taşıyarak "kentsel dönüşüm için adalet nöbetindeyiz", "İBB başkanına imzalı taahhütnamesini hatırlatmak için buradayız" yazılı dövizler açan grup adına basın açıklamasını avukat Ceren Çolak yaptı.

Çolak, 191 hanenin bulunduğu alanda kentsel dönüşüm adı altında bir proje yapıldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Burada vatandaşın mağduriyeti, bu alanda bulunan 191 hanede çoğunluk sağlanamamasıdır. Burası riskli alan olarak ilan edildi. Vatandaşla defaten bir görüşme yapıldı. KİPTAŞ yetkilileri geldi ama vatandaşa burada yüzde 60'a yakın bir kesinti yapıldı. Misal veriyorum 100 metrekare yeri olanın dairesi 40 metrekareye düşüyor. Bunu 80 metre kareye tamamlamak isteyenler için de İBB metrekare başına 5-6 bin lira gibi borçlandırmaya kalktı."

Avukat Çolak, gelinen noktada bir anlaşma sağlanamadığını, vatandaşın böyle bir parayı ödeyebilecek bir durumunun olmadığını dile getirerek, kentsel dönüşüme değil, ranta ve zorbalığa karşı olduklarını aktardı.

Polis ekipleri yapılan açıklamanın ardından gruptakilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

OLAY YERİNE KAYMAKAM GELDİ

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, bölgeye gelerek uyarılara rağmen dağılmayan gruptakileri temsilen bazı kişilerle görüştü.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Kara, konuyu daha önce de bildiklerini anlatarak, "Burada ne yapılması gerekiyorsa, vatandaşlarımızla görüşeceğiz. Eyüpsultan'da herkesin hakkı hukuku dile getirilir, konuşulur. Yapılması gereken yapılır." dedi.

Burası afet nedeniyle risk taşıyan bir yer olması nedeniyle vatandaşların deprem olduğunda zarar görmesini istemediklerini ifade eden Kara, "O yüzden gerekli önlemler alınacaktır. Afet meselesi akan suyu durdurur. İnsanlarımız ölüyor. Bu konuda önlem almak istediğimiz de zaman zaman farklı düşünen vatandaşlarımız olacak, onlarında fikirlerini, düşüncelerini dinleriz ve memleket için, insanlarımız için iyi olanı yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kaymakam Kara'nın olay yerinden ayrılmasının ardından uyarılara rağmen dağılmayan gruptakilere polis ekipleri müdahalede bulundu.

Bazı kişilerin gözaltına alındığı olayın ardından grubun dağılmasıyla belediye ekipleri belirlenen yapılardaki su, doğalgaz ve elektrik kesme işlemlerine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı