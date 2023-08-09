Kira artışını kabul etmedi! Ev sahibinin cinsel içerikli mesajlarına maruz kaldı!

Kiracı ve ev sahibi kavgalarına iğrenç bir iddia eklendi. Mersin'de kira artışını kabul etmeyen S.S adlı kadın, yurt dışı kaynakları numaralardan tehdit ve cinsel içerikli mesajlar aldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Almanya'da yaşayan ev sahibi ise suçlamaları reddetti

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Kira artışını kabul etmedi! Ev sahibinin cinsel içerikli mesajlarına maruz kaldı!

Mersin'de yaşayan S.S'ın (31), depremden önce aylık 2 bin TL'ye tuttuğu evin sahibi, kirayı 7 bin liraya çıkardı. S.S, bu rakamı kabul etmedi.

Bunun üzerine S.'ın telefonuna yurt dışı kaynaklı farklı numaralardan tehdit ve cinsel içerikli mesajlar gelmeye başladı. Sak, bunun evden çıkması için yapıldığını öne sürerek, ev sahibi hakkında şikayetçi oldu. Ev sahibi S.H. ise Almanya'da yaşadığını belirterek, iddiaları reddetti.

DHA'nın haberine göre Toroslar ilçesinde, oğluyla birlikte yaşayan S.S, ocak ayında, aylık 2 bin liraya anlaşarak, ev kiraladı.

İddiaya göre, 2 yıllık kontratı olan S.'ın ev sahibi S.H., kirayı 7 bine yükseltmek istedi. S., bu rakamı kabul etmedi. Bunun üzerine S.H., kiracısından evini boşaltmasını istedi.

S. ise gidecek yerinin olmadığını, bu nedenle kontrata göre hareket edeceğini belirterek, evi boşaltmayacağını söyledi.

Bu gelişmelerin üzerine S.Sın cep telefonuna farklı numaralardan tehdit ve cinsel içerikli mesajlar gelmeye başladı. S.S, suç duyurusunda bulundu.

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