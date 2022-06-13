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  3. Kira ücretinde anlaşamayınca ortalık karıştı! Kiracı, ev sahibinin katili oldu!

Kira ücretinde anlaşamayınca ortalık karıştı! Kiracı, ev sahibinin katili oldu!

Kağıthane’de bir kiracı, evden çıkmasını istediği için tartışma yaşadığı ev sahibiyle kavga etti. Çıkan kavgada kiracı, ev sahibini göğsünden vurarak öldürdü.

Kira ücretinde anlaşamayınca ortalık karıştı! Kiracı, ev sahibinin katili oldu!

Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre kiracı H. C. ile ev sahibi Ş.T. (55) arasında bir süredir kira ücreti nedeniyle tartışma yaşanıyordu.

Kira konusunda anlaşamayan ikilinin arasında süren tartışma, kiracının evden çıkmayacağını söylemesi üzerine akşam saatlerinde kavgaya dönüştü. İddiaya göre, tarafların birbirlerine küfür ve hakaret etmesi sonucu silahını çeken H.C., ev sahibi Ş.T'yi göğsünden 2 kez vurdu.

Kira ücretinde anlaşamayınca ortalık karıştı! Kiracı, ev sahibinin katili oldu!

Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan adamı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Ş.T.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hemen ameliyata alınan Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kira ücretinde anlaşamayınca ortalık karıştı! Kiracı, ev sahibinin katili oldu!

Olayın ardından kısa sürede gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı H.C.’yi sokakta olay yerinde kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan H.C. ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şahsın ilk ifadesinde, Ş.T.’nin ev sahibi olduğunu, aralarında tartışma çıktığını ve kendisinin de Tombul’u vurduğunu söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kira ücretinde anlaşamayınca ortalık karıştı! Kiracı, ev sahibinin katili oldu! Kira ücretinde anlaşamayınca ortalık karıştı! Kiracı, ev sahibinin katili oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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