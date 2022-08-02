Kiracı ve mülk sahibi arasındaki davalar nedeniyle mahkemeler kilit! Duruşmalar 2023'e uzadı, tartışmaları beraberinde getirdi!

Kiracı mülk sahibi arasındaki davalar artarken, mahkemelerde de yük ciddi oranda arttı. Bu durum nedeniyle duruşma tarihlerinin bir sonraki seneye kadar sarkması, tartışma konularından biri oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kiracı ve mülk sahibi arasındaki davalar nedeniyle mahkemeler kilit! Duruşmalar 2023'e uzadı, tartışmaları beraberinde getirdi!

Ev sahiplerinin kiraları fahiş derecede artırması, kiracı ve ev sahibini birbirine düşürdü. Enflasyonun çok çok üzerinde artış yaparak kiracılarını zorlayan mülk sahipleri, davalardan da kaçamaz bir hale geldi. Orta ve dar gelirli vatandaşlar uğradıkları bu haksızlık karşısında ev sahiplerini, ev sahipleri de kiracılarını mahkemeye veriyor. Bu nedenle mahkemelerdeki davaların büyük bir kısmı kiracı ve mülk sahibi davalarından oluşuyor.

Kiracı ve mülk sahibi arasındaki davalar nedeniyle mahkemeler kilit! Duruşmalar 2023'e uzadı, tartışmaları beraberinde getirdi!

EN ERKEN DURUŞMA 2023'TE

Kiracılar ve mülk sahipleri birbirlerini dava ederken mahkemelerdeki yük de arttı. Bu nedenle duruşma günleri normal davalarda 3 ay gibi bir süre içerisinde verilirken 6 aya kadar sarkarak 2023'e kadar uzandı.

Durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, “Kira tahliye ve kira tespit davaları normal zamanlarda ortalama 2-2.5 yıl civarında sürüyor, şimdi bu süre en az 3 yıla çıkacak. Kira tahliye ve kira tespit davalarında haziran, temmuz ayında açılan davalar için İstanbul’da sulh hukuk mahkemeleri en erken 2023 Ocak ayına duruşma günü veriyorlar. Dava yükü astronomik şişmiş durumda” ifadelerini kullandı.

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