Kiralık ambulansla taşınan 112 kilo esrar yol kenarına atıldı

İstanbul'dan Diyarbakır'a ambulansla esrar almaya giden F.B'nin dönüş yolunda jandarmaya yakalanmamak için yol kenarına attığı valizlerden 112 kilo esrar ele geçirilmesinin ardından ambulans şoförü ve 3 kişi gözaltına alındı.

Bingöl- Diyarbakır karayolunda hareket halindeki ambulans, Sur İlçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol noktasına yaklaşık 100 metre mesafede durakladı. Kısa süre sonra hareket eden ambulans, kontrol noktasına geldiğinde jandarma tarafından durduruldu. Ambulans ve kontrol noktasına yaklaşınca durduğu yerde kontrol yapıldı. Jandarma yol kenarına atılmış 6 parça valiz içerisinde, özel olarak hazırlanarak jelatine sarılmış, satışa hazır vaziyette 112 kilo esrar ele geçirdi. Ambulans şoförü ve 2 görevli ile ambulansı İstanbul'dan kiraladığı belirlenen F.B. gözaltına alındı.

'HASTAYIM' DİYEREK AMBULANS KİRALAMIŞ

İstanbul'da yaşayan F.B.'nin, hasta olduğunu ve Diyarbakır'a gitmesi gerektiğini beyan ederek özel bir şirketten ambulansı kiraladığı saptandı. Diyarbakır'a yaklaştıklarında F.B.'nin fikir değiştirerek Lice'ye gitmesi gerektiğini söylediği belirlendi. F.B.'nin Lice'de telefon ile irtibat kurduğu kişiden 6 parça valizi teslim alıp, ambulansa koyduğu, ardından da görevlilere İstanbul’a dönmek istediğini söylediği tespit edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ambulans şoförü ve 2 görevli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. F.B.'nin sorgusu sürerken, esrarı teslim aldığı kişilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.