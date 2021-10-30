Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşme günü belli oldu!Cam Süsleyicisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Almanya'ya Göçün 60. Yılı' programına özel mesaj: Her türlü desteği veriyoruzOtomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıZımpara Taşı Tezgahı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıSoğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları30 Ekim 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Pişmaniye Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıKonya'da kovalamaca sonucu yakalanan araçtan kilolarca eroin ele geçirildi!FOX TV canlı yayın El Kızı 2. bölüm izle | Elkızı 2. bölüm full, tek parça izle YouTube
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Kırcı Mantı ne demek, TDK'ya göre Kırcı Mantı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kırcı Mantı ne demek, TDK'ya göre Kırcı Mantı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kırcı Mantı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kırcı Mantı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kırcı Mantı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kırcı Mantı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kırcı Mantı ne demek, TDK'ya göre Kırcı Mantı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kırcı mantı ne demek? Kırcı mantı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kırcı mantı kelimesi. Peki kırcı mantı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kırcı mantı nedir, kırcı mantı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KIRCI MANTI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kırcı mantı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kırcı mantı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Küçük ve içi iyi doldurulmuş mantı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT