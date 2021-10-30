Kırcı Mantı ne demek, TDK'ya göre Kırcı Mantı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kırcı mantı ne demek? Kırcı mantı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kırcı mantı kelimesi. Peki kırcı mantı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kırcı mantı nedir, kırcı mantı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KIRCI MANTI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kırcı mantı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kırcı mantı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Küçük ve içi iyi doldurulmuş mantı

